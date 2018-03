Een Belgische man is zaterdag om het leven gekomen na een ongeval op het Spaanse eiland Tenerife. De 45-jarige Belg kwam met zijn fiets in aanrijding met een motorrijder, die met een zwaar hersenletsel in kritieke toestand naar het ziekenhuis werd gebracht.

Het ongeval gebeurde omstreeks 10.35 uur in het zuiden van Tenerife: de Belgische fietser en de motorrijder reden frontaal op elkaar in in de gemeente Granadilla de Abona.