Bergen kan Oostende opnieuw niet uit evenwicht halen: 21 op 21

Oostende klopte opnieuw Bergen, voor de derde opeenvolgende week. De Zeekapiteins voeren na de 75-64-zege met een perfecte 21 op 21 de rangschikking aan.

Via 6-0 en 17-8 namen Jekiri en Fieler de beste start. Met nadruk heerste Oostende onder de korven: een 11-2-balans in de rebounds tijdens het openingskwart. Op vijf seconden van het rustsignaal bracht Kuridza met zijn achtste punt de twintiger (43-23) op het bord maar tot grote ergernis van Gjergja knalde Jones daarna nog een bom in de mand: 43-26 halverwege het duel. Mihailovic en Kuridza herstelden vlug het twintiger-verschil: 52-30. Na 56-35 kon Oostende in vier minuten amper één puntje aantekenen waardoor iets voorbij het halfuur (57-46) nog niets beslist was. Myers moest nog voor de 35ste minuut het terrein verlaten wegens vijf fouten waarvan drie aanvallende en één onsportieve. Oostende haalde met met 75-64. Kuridza (11 punten en 13 rebounds) was de meest efficiënte Oostendenaar. Bij Bergen ontbrak Reddic (knie).

OOSTENDE: (27 op 61 waarvan 11 op 28 driepunters, 10 op 15 vrijworpen, 23 fouten): SALUMU 6-3, KESTELOOT 3-4, JEKIRI 6-4, FIELER 2-0, MIHAILOVIC 8-6, Schwartz 2-3, Mwema 3-8, Myers 0-0, Djordjevic 5-1, Kuridza 8-3.

BERGEN: (23 op 60 waarvan 6 op 16 driepunters, 12 op 17 vrijworpen, 20 fouten) GREEN 11-11, JONES 7-9, TIBY 2-3, DEMPS 4-10, FRANCOIS 0-0, Lemaire 0-0, Cage 0-3, Idris Lasisi 2-2.

KWARTS: 21-12, 22-14, 14-18, 18-20.