Jonathan Lardot was aangesteld als scheidsrechter voor de finale van de Belgische voetbalbeker zaterdag in het Koning Boudewijnstadion tussen KRC Genk en Standard. Voor Lardot was het zijn eerste bekerfinale en zijn debuut kende een valse start. Want terwijl iedereen klaar was voor de aftrap, moest hij als een echte klusjesman nog aan de slag met kleefband om een gat in het doel te maken. Niet echt professioneel...