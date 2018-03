Ook bedrijf uit Herentals verkocht bedorven vlees: “Menselijke fout”

Een Belgisch vleesverwerkingsbedrijf heeft in augustus 2017 bedorven vlees geleverd aan een klant in Kosovo. Het vlees van slachthuis Vanlommel uit Herentals werd aan de Kosovaarse grens tegengehouden en in beslag genomen, dat meldt de RTBF. Volgens het bedrijf gaat het om “een menselijke fout”.

Een woordvoerder van het Kosovaarse voedselagentschap bevestigt aan de RTBF dat een lading vlees uit België in augustus 2017 werd tegengehouden aan de grenspost in het zuidoostelijke Vermice. Het ging om 20 ton kalfsvlees, waarvan anderhalve ton al een maand voorbij vervaldatum was. “We hebben die volledige lading vernietigd, zodat het vlees niet in contact kon komen met Kosovaarse consumenten.”

Volgens de commerciële directeur van slachthuis Vanlommel gaat het om “een menselijke fout”. “Wij maakten daar een fout, die opgemerkt werd door de Kosovaarse autoriteiten. We nemen onze verantwoordelijkheid op, maar het gaat niet om fraude. Het klopt dat het vlees over datum was, maar de etiketten waren correct.”

Opvallend: de Kosovaarse klant is EURO IDA, dezelfde groothandelaar die ook betrokken was bij het nieuws over een lading bedorven vlees van slachthuisgroep Verbist uit 2016. Daar ging het naar verluidt wel om fraude met etiketten op vlees dat al 12 jaar oud was. EURO IDA komt volgens de RTBF dan ook in het vizier van het Kosovaarse gerecht, als zou het bedrijf bewust bedorven vlees opkopen.