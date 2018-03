Er zijn vandaag 28.000 Limburgers afgezakt naar de bekerfinale. 20.000 supporters voor KRC Genk, en 8.000 supporters voor Standard. “Het is belangrijk voor KRC Genk als ze willen winnen, dat Carcela de bal niet te veel vastkrijgt,” vertelt Guy Vandersmissen.

Maar wie heeft het voordeel in handen vandaag? Welke supporters gaan blij naar huis? Ook volgens Koen Daerden is dat een moeilijke vraag: “Het is echt 50-50, denk ik. Maar ik ga toch voor een 2-1 winst voor Genk,” vertelt de oud-speler.