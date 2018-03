Dominique Monami niet langer kapitein van Belgische Fed Cup-ploeg: contract wordt beëindigd

Dominique Monami is niet langer kapitein van de Belgische Fed Cup-ploeg, dat meldt de Belgische tennisfederatie, die haar contract beëindigde. “De wisselwerking tussen Dominique en de ploeg bleek niet meer optimaal”, klinkt het.

De 44-jarige Monami was sinds 28 september 2016 kapitein van het team. Ze volgde destijds Ann Devries op. Met Monami als kapitein heroverde België een plaats bij de beste acht landen van de wereld. In februari werd in de kwartfinales in en tegen Frankrijk met 3-2 verloren.

De volgende ontmoeting tegen Italië vindt al op 21 en 22 april in Genua plaats. Winst is noodzakelijk om ook in 2019 tot de wereldgroep te behoren. Ivo Van Aken, die het Belgische team in 2001 naar de enige Fed Cup-winst in de geschiedenis leidde, wordt eenmalig aangesteld om de ploeg te leiden. “Dit geeft de federatie de mogelijkheid om na deze ontmoeting op zoek te gaan naar een nieuwe kapitein en daarbij de noodzakelijke afstemming met alle betrokkenen te organiseren.”