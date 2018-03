De grasmat in het Koning Boudewijnstadion ligt er niet goed bij, volgens technisch directeur Dimitri De Condé. “Ik vind ze niet top. Hij ligt heel dun, los van de vrieskou. Maar goed, wij moeten zien dat wij er het beste mee omgaan,” zegt hij.

Het is een hobbelig parcours geweest voor KRC Genk. “Dat is waar, we hebben ook wat pech gehad met veel gekwetsten. De meesten zijn wel op tijd terug, en dat zie je aan de resultaten. Blij dat we hier mogen staan.”