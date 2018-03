LRM: “We willen wandelaanbod op oude mijnsite net versterken”

Maasmechelen / Dilsen-Stokkem - De Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) gaf zaterdag ook verduidelijking over het wandelgebied, waarover de laatste tijd de vrees ontstond dat bepaalde wandellussen afgesloten zouden worden door de komst van het vakantiepark Terhills Resort, dichtbij de oude mijnsite van Eisden. “We willen het wandelaanbod net gaan versterken. Het klopt niet dat het domein volledig omheind gaat worden. Er zal gewoon een controle gebeuren als wandelaars het gebied in en uit willen”, legt head of corporate affairs Jeroen Bloemen uit.

De LRM is volop bezig met de onderhandelingen met Regionaal Landschap Kempen en Maasland en het Nationaal Park Hoge Kempen om de wandellussen aan te passen. “In Center Parcs Vossemeren kan je bijvoorbeeld ook met je kinderen onbetaald gaan wandelen. De wandelaars kunnen via de ingang binnengaan en via diezelfde ingang terug buiten, zodat er een controle plaatsvindt,” verduidelijkt Bloemen.

Op de gemeenteraad van Dilsen-Stokkem maandag rezen vragen over het behoud van de gele en rode wandellus op de Terhills-site aan Connecterra, de hoofdtoegangspoort van het Nationale Park Hoge Kempen. Er is een petitie opgestart om de twee wandellussen te behouden. Intussen zijn er ruim zeshonderd handtekeningen verzameld.