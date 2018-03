Italianen worden gek: Vincenzo Nibali wint Milaan-Sanremo na straf nummer

Vincenzo Nibali heeft de 109e editie van Milaan-Sanremo (World Tour) gewonnen. De regen maakte de aanloop zwaar, gelukkig scheen de zon in de verraderlijke finale. Daarin bepaalden Team Sky en vooral FDJ aanvankelijk het tempo, tot Nibali aanviel op de Poggio en de Italiaan hield nipt stand tegen de jagende sprintersploegen na een straf nummer! Het is de eerste Italiaanse winnaar van La Primavera sinds 2006, wat aan de streep voor de nodige gekte zorgde. Caleb Ewan won de sprint voor de tweede plek, met Roelandts en Stuyven finishten twee Belgen in de top-10.

Om 10u10 klonk in een nat Milaan het startschot voor het eerste klassieke Monument van het wielerseizoen. Met 291 kilometer is Milaan-Sanremo ook in 2018 de langste klassieker. Traditioneel kregen we een rustige aanloop, tot de finale kon losbarsten op de Poggio.

De vlucht van negen

Negen renners lieten zich niet afschrikken door de regen of de vele kilometers en trokken in kilometer nul al ten aanval, onder hen geen enkele Belg maar vier Italianen tekenden wel present voor eigen volk. Het bleek meteen ook de vlucht van de dag, de negen namen op een rij: Charles Planet (TNN), Mirco Maestri (BRD), Matteo Bono (UAD), Evgeny Kobernyak (GAZ), Dennis van Winden ,(ICA), Guy Sagiv (ICA), Lorenzo Rota (BRD), Sho Hatsuyama (NIP) en Jacopo Mosca (WIL).

De voorsprong van de vluchters liep op tot maximaal zeven minuten. Op de eerste helling van de dag, de Passo del Turchino, kwam het peloton plots echter tot op anderhalve minuut terug. Met nog 150 kilometer te rijden was het echter veel te vroeg om de vlucht al in te rekenen, want dan zouden de ploegen van de favorieten veel meer werk hebben om de controle te behouden. En dus kregen de negen vooraan al snel weer een voorgift van vier minuten.

Favorieten zetten ploegmaats aan het werk

Zo trokken de renners in relatieve rust langs de Riviera naar de Capi, de volgende hellingzone met Capo Mele, Capo Cervo en Capo Berta. Onder meer André Greipel en Alexander Kristoff gingen onderweg tegen de vlakte, maar konden voort.

In het peloton knapten Bora-Hansgrohe, Team Sky en Quick Step Floors het meeste werk op in dienst van de drie topfavorieten Peter Sagan, Michal Kwiatkowski en Philippe Gilbert die een gooi deed naar zijn vierde Monument. De vierde favoriet, Greg Van Avermaet, hield zich nog afzijdig. Tim Declercq, Juraj Sagan en Luke Rowe waren de werkers van dienst.

Na iets meer dan 200 kilometer klaarde het open en konden de regenjasjes en overschoentjes overboord.

Foto: rr

Liedje van vluchters uitgezongen vlak voor Cipressa

Op de Capo Berta spatte de kopgroep uit elkaar en sloop het (uitgedunde) peloton al tot op een halve minuut, onder meer Marcel Kittel moest door al dat geweld een gaatje laten en zou even later de rol definitief moeten lossen.

Vlak voor de Cipressa op 30 kilometer van de streep was het liedje van de laatste vluchters uitgezongen en kon de finale in alle hevigheid losbarsten.

Indrukwekkend FDJ, zware val Cavendish

Meteen brak de strijd los voor een goede positie op de klim van de Cipressa, met het nodige duwen-en-trekken. Maar op die voorlaatste helling van de dag bleef alles samen, met Team Sky dat het tempo bepaalde waardoor zelfs niet aan aanvallen werd gedacht... Snelle mannen als Greipel, Démare, Viviani en zelfs Cavendish ondanks een gebroken rib zagen het graag gebeuren. Ook in de afdaling bleef alles samen, met een indrukwekkend FDJ op kop.

De Poggio dan maar? Op weg naar die allerlaatste helling dook even het treintje van Lotto-Soudal op maar het was het Franse FDJ van ex-winnaar Démare dat indruk bleef maken. Aan de voet van de Poggio kwam de geplaagde Cavendish nog spectaculair ten val (bekijk hier de beelden), Belgisch kampioen Naesen werd door die val eveneens opgehouden.

Nibali maakt Italianen gek met straf nummer

Burghardt stormde die Poggio op, in dienst van kopman Sagan, de Duitse kampioen werd echter gecounterd door Drucker. Ook de Luxemburger van BMC was echter kansloos tegen een losgeslagen peloton, waar Vincenzo Nibali echter niet afwachtte en in de aanval trok. Het Italiaanse publiek werd gek toen hij meer dan tweehonderd meter pakte.

“De Haai van Messina” is een meesterdaler en dook naar beneden met een tiental seconden voorsprong op Sagan en Co. Met Matteo Trentin trok een andere Italiaan in de tegenaanval, waardoor Nibali met amper 7 seconden voorgift aan de laatste 2,5 vlakke kilometers begon...

Eén tegen allen, en die ene wint!

Het werd een superspannende strijd van één tegen allen maar de Italiaan hield knap stand! Caleb Ewan won amper een seconde later de pelotonsprint om de tweede plek, voor Arnaud Démare. Greipel was er na een val in de afdaling van de Poggio niet meer bij.

Jürgen Roelandts werd eerste Belg op de vijfde plek, Jasper Stuyven was de tweede landgenoot in de top-10. Van de topfavorieten was Sagan als zesde nog de beste, Kwiatkowski werd elfde, Van Avermaet zeventiende en Gilbert (niet in de top-20) zal in Parijs-roubaix op zoek moeten gaan naar zijn vierde Monument.

Eerste thuiszege in twaalf jaar

Nibali is de 51ste Italiaan op de erelijst van Milaan-Sanremo. Hij dicht een pijnlijke kloof van twaalf jaar zonder thuiszege in de classicissima. Twaalf jaar na Filippo Pozzato in 2006, toen ploeggenoot Tom Boonen er juichend een derde stek bij inschoot. Wij moeten dus nog altijd wachten op een opvolger van Andrei Tchmil (1999)...

Uitslag:

1. Vincenzo Nibali (Bahrain - Merida)

2. Caleb Ewan (Mitchelton - Scott)

3. Arnaud Démare (Groupama - FDJ)

4. Alexander Kristoff (UAE Team Emirates)

5. Jürgen Roelandts (BMC Racing Team)

6. Peter Sagan (BORA - hansgrohe)

7. Michael Matthews (Team Sunweb)

8. Magnus Cort Nielsen (Astana Pro Team)

9. Sonny Colbrelli (Bahrain - Merida)

10. Jasper Stuyven (Trek - Segafredo)