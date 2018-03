“Indertijd als natuurvereniging woord gegeven voor Terhills en dat breek je niet”

Maasmechelen / Dilsen-Stokkem - Natuurpunt vindt dat ze zich aan de afspraken moet houden die in het verleden gemaakt zijn over de inplanting van een vakantiepark in bosrijk gebied in Dilsen-Stokkem. “Het is een kwestie van woord te houden, want als onbetrouwbare of ongeloofwaardige partner bemoeilijken we in de toekomst de samenwerking met de overheid”, klinkt het bij de milieuorganisatie.

Voor de aanleg van het vakantieresort “Terhills Resort” moet 30 hectare bos gekapt worden. De LRM is verplicht om 24 hectare bos te compenseren, maar dat cijfer is opgetrokken tot een boscompensatie van 60 hectare. “De compensatie is veel groter dan wettelijk verplicht en moet zoveel mogelijk aaneengesloten bij bestaande bossen gebeuren. Ook daarin proberen we naar de beste oplossing te gaan voor de natuur zonder ons woord te breken”, zegt woordvoerder Hendrik Moeremans van Natuurpunt.

Het gebied waar het nu om gaat, is volgens Natuurpunt ook geen Europees beschermd gebied, zoals in andere belangrijke dossiers. Lambert Schoenmaekers van Natuurpunt Zuid-Oost Limburg voegt eraan toe dat de natuurverenigingen einde jaren 80 bedongen hebben dat Center Parcs niet ingeplant werd in de Mechelse Heide, pal in het Nationaal Park Hoge Kempen. Door een gewestplanwijziging werd 219 hectare voormalig industriegebied opgedeeld in 119 hectare recreatiezone en 100 hectare natuurgebied, dat naar het Nationaal Park is gegaan.

De partij Groen uitte kritiek op het kappen van 30 hectare bossen voor de realisatie van 250 watervilla’s. De LRM liet zaterdag al weten dat dit project net een voorbeeld is van hoe natuur en economie goed samengaan. Volgens de LRM wordt er gekapt in een schraal bos met bepaalde stroken hoogwaardig gebied en net die waardevolle stroken zullen gevrijwaard worden.