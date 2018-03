Waregem klopt Sint-Katelijne-Waver en plaatst zich voor vrouwenfinale basketbal

Vilvoorde - Waregem heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van de Beker van België basket bij de vrouwen. Het West-Vlaamse team klopte in de halve finales van de Final Four in Vilvoorde Sint-Katelijne-Waver met 80-67 (rust: 34-34).

Sien Devliegher blonk bij Waregem uit met zeventien punten en tien rebounds. Ook de Amerikaanse Shaqwedia Wallace (18 ptn) en de Letse Ance Aizsila (17 ptn) hadden een groot aandeel in de overwinning. Aan de overkant toonden Billie Massey (12 ptn, 13 rebounds) en Becky Massey (21 ptn) zich het productiefst, maar dat volstond dus niet.

Waregem bereikte al negenmaal de eindstrijd in de Beker en trok hierbij driemaal aan het langste eind: in 1990, 1991 en 2001. Om financiële redenen treedt de ploeg komend seizoen niet aan in de hoogste afdeling.

In de andere halve finale staat later op de dag (17u) titelverdediger Castors Braine tegenover Namen. Braine klopte vorig jaar nog in de finale Waregem met 95-67.