Isaac Kimeli en co grijpen in Gent naast recordtijden op aflossingsmarathon

Gent - Een zestal van Olympic Running Team uit Halle met onder meer Isaac Kimeli en Jeroen D’hoedt is zaterdag op de Sfinx Ekiden in Gent niet geslaagd in zijn aanval op het Europees record aflossingsmarathon. Ze haalden het in 2u07:24, 27 seconden boven het Belgisch record.

Het Europees record van Nederland staat al sinds 1994 op 2u03:12. Mede door de koude en de wind zat dat record er nooit in in Gent. Philip Cortvriendt (5km), Simon Debognies (10km), Jeroen D’hoedt (5km),Isaac Kimeli (10km), Thomas De Bock (5km) en Robin Hendrix (7,195km) zaten wel geruime tijd op schema voor het Belgisch record. Een nationale ploeg klokte in het Japanse Chiba in 2005 2u06:57. Op het einde ging het echter mis en ging ook de aanval op het Belgisch record de mist in.

Olympic Running Team verbeterde aan de Watersportbaan in Gent wel het parcoursrecord. Trainingspartners Kimeli, Debognies, Hendrix en De Bock zorgden drie weken geleden in Laken nog voor een ongezien nummer door één, drie, vier en zes te finishen op het BK veldlopen. Jeroen D’hoedt en Philip Cortvriendt waren toen de nummers één en vier op de korte cross.