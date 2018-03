Lente is nog niet in zicht: nog enkele zeer koude dagen op komst

Het mag dan al bijna officieel lente zijn, een echt lentegevoel zit er voorlopig niet in. De komende week kan het nog licht sneeuwen, vriezen en regenen. En het koudegevoel wordt er alleen maar groter op door een sterke noordoostenwind.

Zaterdagavond en -nacht kunnen er vooral in het zuiden van het land nog wat lichte sneeuwbuien vallen. Elders blijft het meestal droog met opklaringen en hoge wolkenvelden. Het gaat overal stevig vriezen met minima van -3 tot -7 graden.

Zondag wisselen zwaarbewolkte perioden af met opklaringen. In de zuidelijke landshelft kan tijdelijk wat lichte sneeuw vallen. Over het noorden blijft het overwegend droog. De maxima liggen tussen +2 graden in Vlaanderen en -3 graden op de Hoge Venen. Het koudegevoel wordt versterkt door een snijdende wind uit het oosten tot het noordoosten, met rukwinden tot 50 km/u.

Maandag blijft het zeer koud met maxima tussen 0 graden op de Hoge Venen en 4 graden in Vlaanderen. De noordoostenwind blijft matig tot vrij krachtig en vergroot het koudegevoel met gevoelstemperaturen tussen -1 en -4 graden. Het wordt wel meestal zonnig.

Weerkaart dinsdag Foto: KMI

Dinsdagochtend vriest het nog op de meeste plaatsen, behalve aan de kust. We krijgen winterse buien die overgaan in regen. In de namiddag wordt het droog met opklaringen. De maxima zijn iets hoger en schommelen tussen +2 en +7 graden.

Woensdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Plaatselijk kunnen enkele buien vallen. Maxima tussen +2 en +7 graden.

Op het einde van de week en volgend weekend gaat het ’s nachts opnieuw vriezen in de Ardennen. Een depressie in de nabijheid van de Britse Eilanden gaat het weer bepalen. We verwachten perioden met regen of buien.