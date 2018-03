Collega-muzikant bevestigt: Stromae wordt vader

Julian Perretta, de Britse singer-songwriter die met Stromae aan zijn nieuwe album werkt, heeft zijn collega op Instagram gefeliciteerd met zijn nakende vaderschap.

Enkele weken geleden schreef het Franse showbizzblad Closer al dat Stromae en zijn vrouw Coralie Barbier hun eerste kindje verwachtten tegen het einde van de zomer. Het koppel reageerde nog niet op de geruchten, maar wordt nu wel vernoemd in een Instagrambericht van de Britse zanger Julian Perreta. “Ik ben zo gelukkig voor mijn vrienden Coralie Barbier en Stromae dat jullie ouders worden”, schrijft hij bij een foto van hun drie. “Jullie zijn het leukste koppel dat ik ken. Ik hou van jullie en kan niet wachten om de kleine jongen/het kleine meisje te ontmoeten. Ik wens jullie het beste toe.”

Stromae en Coralie, die ook zijn styliste en ontwerpster bij zijn modelijn Mosaert is, trouwden in 2015 in het grootste geheim.