Marcel Hirscher evenaart met dertiende WB-zege in reuzenslalom historisch record, ook geen maat op Shiffrin

Marcel Hirscher heeft zaterdag de reuzenslalom in het Zweedse Are op zijn naam geschreven. De Oostenrijkse skivedette haalde het na twee runs in 2:13.63 voor de Noor Henrik Kristoffersen (2:13.86) en de Fransman Victor Muffat-Jeandet (2:13.89).

Voor de 29-jarige Hirscher was het de dertiende wereldbekerzege dit seizoen. Daarmee evenaart hij het record van de Zweed Ingemar Stenmark (1978-1979) en de Oostenrijker Hermann Maier(2000-2001).

Hirscher was al zeker van de eindzeges in de wereldbeker reuzenslalom en de algemene wereldbeker. Vorige maand pakte hij bovendien de olympische titel op de reuzenslalom én op de combiné.

Zondag staat in Are nog een slalom op het programma.

Mikaela Shiffrin duldt geen tegenstand

Mikaela Shiffrin heeft zaterdag met overmacht de wereldbekermanche slalom in het Zweedse Are op haar naam geschreven.

De 23-jarige Amerikaanse vedette was na twee runs duidelijk de snelste. Met haar chrono van 1:46.42 was ze ruim anderhalve seconde sneller dan de Zwitserse Wendy Holdener (1:48.00). Olympisch kampioene Frida Hansdotter vervolledigde voor eigen publiek het podium (1:48.01).

Foto: EPA-EFE

Voor Shiffrin was het de twaalfde wereldbekerzege van het seizoen, de 43e uit haar carrière. Ze was al zeker van de eindwinst in de wereldbeker slalom en de algemene wereldbeker.

Vorige maand pakte Shiffrin op de Winterspelen in Pyeongchang goud op de reuzenslalom en zilver op de combiné. In de slalom moest ze als regerend wereldkampioene vrede nemen met de vierde plaats. Die titel ging naar Hansdotter voor Holdener.

Zondag staat in Are een afsluitende reuzenslalom op het programma.