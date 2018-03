Hasseltse leerkracht Koen Timmers stelt nieuw boek voor in Dubai

Hasselt - De Hasseltse kandidaat om de beste leerkracht wereldwijd te worden, Koen Timmers heeft net in het poepsjieke Atlantis The Palm hotel in Dubai, waar het zesde ‘Global Education&Skills Forum’ doorgaat, het boek ‘Teaching in The Fourth Industrial Revolution’ voorgesteld.

Timmers schreef het boek met 5 topleerkrachten uit verschillende landen. “Technologie maakt steeds meer haar intrede in het onderwijs”, zei Timmers. “Maar het is echt niet meer dan een geweldig hulpmiddel. Het pedagogische erachter moet goed zitten. We spreken al over robots voor de klas maar die kunnen nooit de empathie en passie van de ‘echte’ leerkrachten benaderen.”

Dat leverde hem flink applaus op van een bomvolle ‘Coffee Lounge’. Op die manier zet Timmers, die als enige top-10 finalist meeschreef, zijn kandidatuur kracht bij. “Het worden twee spannende en lange dagen”, vertrouwde de Hasselaar ons vanochtend nog toe. Morgenavond kennen we het verdict.