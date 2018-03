Vijfvoudig paralympisch zwemkampioen (22) sterft in auto-ongeluk

De Chinese paralympische zwemmer Huang Wenpan is vrijdag op 22-jarige leeftijd om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Volgens het nieuwsagentschap Xinhua zat hij alleen in de wagen en verloor de controle over het stuur, waarna hij tegen een verlichtingspaal belandde.

Haung, die leed aan een vorm van hersenverlamming, schitterde twee jaar geleden op de Paralympische Spelen in Rio door zes medailles te winnen, vijf gouden en een zilveren. Hij verbeterde in Brazilië ook vijf wereldrecords.

“Dit is verschrikkelijk nieuws. Wenpan was een buitengewoon talent en een echte vedette in Rio”, reageerde een aangeslagen voorzitter van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) Andrew Parsons.

Foto: Photo News