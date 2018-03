H&M bezwijkt onder protest: geen rechtszaak tegen graffitikunstenaar

Modeketen H&M heeft zonder toestemming een ontwerp van graffitikunstenaar Revok gebruikt. De discussie daarover liep zodanig uit de hand dat de Zweedse multinational zelf met een proces dreigde. Na druk van de graffitigemeenschap ziet het daar nu toch van af.

De bal ging al in januari aan het rollen. H&M gebruikte een beeld van Revok voor een reclamecampagne, maar had zonder toestemming, en zonder te betalen. Toen de advocaat van de kunstenaar met een proces dreigde, argumenteerde H&M dat het kunstwerk illegaal geplaatst was, en dat er dus ook geen sprake kon zijn van copyright.

Daarmee trok de keten eigenlijk het hele bestaan van grafittikunst in twijfel. Het zou puur om vandalisme gaan. Dat de keten daarop dan maar zelf een zaak aanspande, maakte de zaak alleen maar ergern.

Dat maakte heel wat los bij de graffitigemeenschap. Op sociale media werd de voorbije dagen druk geprotesteerd, onder de vorm van #boycotthm. Veel mensen voegden daar aan toe dat ze willen dat H&M Revok betaalt.

Donderdag moest H&M inbinden. De keten verklaarde aan website Daily Beastdat het zou afzien van gerechtelijke stappen, en dat ‘we anders hadden moeten optreden’. ‘We wilden het debat over straatkunst niet beïnvloeden. We hebben de kunstenaar gecontacteerd om een overeenkomst te bereiken,’ klinkt het. De bewuste video lijkt ondertussen van de amerikaanse site verwijderd, maar duikt elders wel nog op, bijvoorbeeld op de Belgische pagina.

Modeketens hebben een slechte reputatie op het vlak van het vergoeden van kunstenaars bij wie ze inspiratie halen. Meestal gaat de discussie echter over ontwerpen van kleding die zijn gestolen. Zo klaagde lingerieontwerpster Muriëlle Scherre eerder dat H&M een bh-model heeft gestolen. Ontwerpster Toos Franken merkte dan weer dat Zara een van haar truien heeft gekopieerd.