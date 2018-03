Dat belooft voor de bekerfinale: Standard-fans zetten Luiks station al in vuur en vlam

Vanavond spelen Genk en Standard de finale van de Croky Cup, oftewel de Belgische beker. De fans van Standard verzamelde vroeg op de middag al in het station Luik-Guillemins. De sfeer zat er meteen goed in. Met grote spandoeken en Bengaals vuurwerk begonnen de Luikse supporters aan de hun reis richting het Koning Boudewijnstadion.

Net als bij Genk was het enthousiasme groot bij de achterban van de Rouches. De 20.000 tickets voor de finale waren dan ook snel de deur uit.

COME ON YOU REDS!! Bring that cup to Liège! BXL est rouge et blanc! #gnksta #cupfinal @Standard_RSCL pic.twitter.com/OJR23566TB