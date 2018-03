Verloofd zijn met een prins is duur: wie betaalt de designeroutfits van Meghan Markle?

Sinds ze verloofd is met prins Harry, zou Meghan Marke al 22.000 euro aan nieuwe kleren hebben uitgegeven. Want telkens ze in het openbaar verschijnt naast prins Harry, moet ze een nieuwe outfit aan.

Een witte jas van ontwerpster Amanda Wakeley, 800 euro. Een donkerblauwe wikkeljurk van ontwerper Jason Wu, 1.400 euro. Meghan Markle doet haar best om er op officiële gelegenheden piekfijn uit te zien en dat mag haar wat kosten. Want die kleren moet ze zelf betalen, tenminste toch zolang ze niet getrouwd is met prins Harry. Leden van de koninklijke familie mogen immers geen gratis kleding aannemen: alles wat ze dragen, moet betaald worden.

Na haar huwelijk met Harry, dat op 19 mei zal plaatsvinden, mag Meghan voor haar kleerkast een beroep doen op het ’huishoudbudget’ van prins Charles. Dat wordt gefinancierd met opbrengsten van het hertogdom van Cornwall, jaarlijks zo’n 22 miljoen euro. Daarvan werd vorig jaar zo’n 4 miljoen euro gespendeerd aan de representatiekosten, waaronder kleding en reiskosten, van prins Charles, prins William, zijn vrouw Kate en prins Harry. Binnenkort krijgt Charles er nog een stevige kostenpost bij, want volgens het modeblad Elle heeft Markle sinds haar verloving al meer dan 22.000 euro uitgegeven aan kleding voor officiële gelegenheden.

Dat is nog zonder de jurk op haar verlovingsfoto gerekend. Daar kreeg Markle in januari heel wat kritiek op omdat ze een couturejurk van Ralph & Russo ter waarde van 63.000 euro droeg.