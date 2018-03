Eigenaar Terhills slaat terug na kritiek over verdwijning bos: “Hebben draagvlak bij natuurvereniging”

Dilsen-Stokkem - In Dilsen-Stokkem dreigt een waardevol bos plaats te moeten maken voor een vakantiepark, zegt Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen). “De bouw van dit vakantiepark zal een ecologische ravage aanrichten”, klinkt het. “Wij hebben een draagvlak bij natuurverenigingen”, zegt Jeroen Bloemen van LRM, de eigenaar van de grond, nu.

In Dilsen-Stokkem zijn al langer plannen voor een nieuw vakantiepark (‘Terhills resort’) op gronden van de Limburgse investeringsmaatschappij LRM. Maar bij de aanleg van dat park moet bosgebied plaats maken voor bungalows, zegt Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman.

Ze richtte haar pijlen vooral op minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V). Haar beleid is volgens Meuleman “zo lek als een zeef”. “Ze beschermt de natuur zoals een boekhouder dat zou doen: hier een stukje weg, daar een stukje bij. Maar zo werkt het helaas niet. Wat er in Dilsen-Stokkem op de schop gaat, krijgen we in geen honderd jaar terug. Natuur verdwijnt, dieren vluchten, en een paar hectare nieuwe bomen lossen dat probleem niet op.”

Minister Schauvliege is niet opgezet met de kritiek. “Dit is een puur Limburgs initiatief, waar de minister niets mee te maken heeft en geen enkele beslissing in heeft getroffen”, klinkt het op het kabinet-Schauvliege. “De permanente verwijzing van Groen naar Joke Schauvliege is pure stemmingmakerij”.

“Positieve natuurbalans”

De Limburgse investeringsmaatschappij LRM is eigenaar van de gronden en ontwikkelt het vakantiepark samen met Pierre & Vacances, het moederbedrijf van Center Parcs. Jeroen Bloemen van LRM reageert op Twitter op de uitlatingen van Meuleman. “Weet Groen van draagvlak bij Natuur en Bos, Natuurpunt, natuurverenigingen?”, klinkt het. Volgens Bloemen is de aanleg van het vakantiepark enkel mogelijk dankzij “samenwerking en een positieve natuurbalans.” Hij wijst erop dat er 219 hectare gesaneerd industrieterrein, 100 hectare nieuwe natuur en 40 hectare niew bos is voorzien. “MER (Milieueffectenrapport, nvdr.) is goedgekeurd”, merkt hij nog op.

Ook Andy Pieters (N-VA), voorzitter van de gemeenteraad van Maasmechelen, laat zich niet onbetuigd. “Tijdens SALK-gemeenteraadscommissie in augustus 2013, in aanwezigheid van projectpartners, verklaarde de groen-fractie thans volledig achter dit project te staan...”, merkt hij fijntjes op.