Angelina Jolie over ouder worden: “Ik zie mijn leeftijd in de spiegel en ik vind het geweldig”

Angelina Jolie is 42. In Hollywood is dat een leeftijd waarop actrices al eens bij de plastisch chirurg aankloppen, maar daar zal je Jolie niet zo snel tegenkomen. “Ik hou ervan om ouder te worden, het herinnert me eraan dat ik leef”, zegt ze aan het magazine InStyle.

“Ik kijk in de spiegel en ik zie dat ik op mijn moeder begin te lijken, dat geeft me een warm gevoel”, zegt Jolie. “Ik zie dat ik ouder wordt en ik vind het geweldig, want het betekent dat ik leef. Ik leef en ik word ouder. Nee, ik vind het niet leuk om plots een vlekje te zien na een zwangerschap. Ik zie mijn gebreken ook wel. Maar wat ik zie, is niet mijn uiterlijk. Ik zijn mijn familie in mijn gezicht. Ik zie mijn leeftijd.”

De moeder van zes geeft toe dat ze zich wel heeft laten behandelen voor donkere vlekken op haar huid, die ze overhield aan haar zwangerschappen. Maar verder zegt ze dat zelden of nooit tijd heeft voor schoonheidsbehandelingen. Die tijd spendeert ze liever aan haar kinderen. “We hebben het allemaal wel eens moeilijk, maar als moeder ligt je verantwoordelijk eerst bij je kinderen”, zegt ze.