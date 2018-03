Baanbrekend MS-onderzoek aan UHasselt: “Ooit zullen we MS zozeer kunnen onderdrukken dat mensen niet meer merken dat ze het hebben”

Hasselt -

Eén op de duizend Belgen wordt getroffen door de ziekte: multiple sclerose. Meer vrouwen dan mannen. Een aandoening die ook typisch blijkt voor de westerse wereld. Het is een kleine unief in datzelfde stukje halfrond die baanbrekend onderzoek naar de ziekte doet: UHasselt viel vier keer in de prijzen van de Charcot Stichting, goed voor 130.000 euro aan nieuwe research.