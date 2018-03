Dieven vangen was nog nooit zo makkelijk: gewoon wachten aan de achterdeur

Eerder deze week kreeg de politie van Seattle een tip van een winkeldetective. In hun electrowinkel Costco gedroegen enkele bezoekers zich verdacht. Ze verzamelden allerlei dure goederen en leken een vlucht voor te bereiden langs een branduitgang. De politie schoot meteen in actie, vond een vluchtauto en arresteerde meteen de bestuurder. En zijn kompanen? Daarop was het gewoon wachten tot ze effectief langs de branduitgang naar buiten zouden komen. Zo liepen ze letterlijk recht in de handen van de politie, die rustig lachend de boeven opwachtte.