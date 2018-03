Wat je niet zag in 'Temptation Island': Tim bedacht zich wel heel snel over zijn trouwplannen

Hoe Tim zich zo snel heeft kunnen laten vangen door verleidster Cherish, het is nog steed een raadsel. Dat alleen maar groter wordt na het bekijken van deze beelden, die de aflevering van 'Temptation Island' niet haalden.

Na het kampvuur worden de jongens naar hun resort gebracht in een busje. Tim, die op de beelden heeft gezien hoe Deborah 'even wegwandelde van de camera's', maakt zich nog niet te veel zorgen. Hij wil nog altijd met haar trouwen: "She will become my wife", klinkt het. Nauwelijks een paar uur later verklaart hij zijn liefde aan verleidster Cherish en duikt met haar het bed in. "Verliefdheid is zoals klimop, die zich overal tussen wurmt", liet hij optekenen. Zelden klimop zo snel weten groeien.

Mezdi mag dan wel de meest sneaky cheater op het eiland zijn, hij houdt toch veel van zijn Danielle. In een gesprekje met Tim geeft hij te kennen hoe erg hij haar mist.