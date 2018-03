Dit vindt de internationale pers van de Vlaamse topreeks ‘Tabula Rasa’

Sinds donderdag is de Vlaamse psychologische thrillerserie ‘Tabula Rasa’ wereldwijd te zien via Netflix. Bij ons was de reeks een enorm kijkcijferkanon. Maar wat vinden de buitenlandse media er eigenlijk van?

Een korte samenvatting voor wie de reeks nog niet gezien heeft: ‘Tabula Rasa’ is een meeslepende, psychologische thrillerserie over een jonge vrouw met geheugenverlies die de enige sleutel vormt in een mysterieuze verdwijningszaak.

De hoofdrollen worden vertolkt door onder andere Veerle Baetens, Stijn Van Opstal, Cécile Enthoven, Natali Broods, Lynn Van Royen, Tom Audenaert, Peter Van den Begin, Gène Bervoets, Jeroen Perceval, Hilde Van Mieghem, Viviane De Muynck en François Beukelaers.

Op Netflix

De reeks was eind vorig jaar te zien op Eén en was met een gemiddeld aantal kijkers van 1.250.000 een enorm kijkcijferkanon. Sinds donderdag is ze ook wereldwijd te zien op Netflix, met uitzondering van Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Daardoor kunnen miljoenen abonnees de serie nu ontdekken.

Verschillende buitenlandse journalisten gaven de Vlaamse serie intussen een kans en schreven nadien hun mening neer. En die is over het algemeen zeer positief.

“ ‘Tabula Rasa is een fascinerende, meeslepende puzzel. Je zult snel vergeten dat je Engelse ondertitels aan het lezen bent. Je wordt meteen meegezogen in alle enge hoeken van Mie’s huis en de mensen in haar omgeving die niks geloven van wat ze zegt. De eerste afleveringen bouwen de wereld langzaam op, geven je kleine stukjes om je richting de huiveringwekkende conclusies te lokken.”

“Zien hoe Mie haar eigen geest ontgrendelt, is een fascinerende en spannende reis. De bovennatuurlijke aspecten zijn angstaanjagend, ja, maar de psychologische componenten maken het aangrijpend. Vooral de manier waarop de hoofdrolspeelster worstelt met haar eigen geestelijke gezondheid, angst en trauma. Hoewel de serie opgebouwd is aan de hand van een aantal bekende stijlfiguren, is ze zo goed en doelbewust uitgevoerd dat het er niet eens toe doet.”

“Sterke uitvoeringen, griezelige beelden en een rijke omgeving komen allemaal samen in een door en door vermakelijke horror/thriller. ‘Tabula Rasa’ kan je geduld testen, maar het is de moeite waard. De serie zal je lang na het einde van de negen afleveringen bij blijven.”

- film- en seriewebsite Decider.com

“Nood aan een beetje horror? Dan hoef je niet verder te zoeken dan de nieuwe serie op Netflix ‘Tabula Rasa’. Wij zien het als de Vlaamse versie van ‘American Horror Story’. Kijkers zijn nu al dolenthousiast over de reeks, die eerder werd uitgebracht in België.”

Foto: © VRT

- Life and Style Magazine

“De Vlaamse serie ‘Tabula Rasa’ heeft het allemaal: een vermiste, een psychiatrisch centrum, een eng huis, een obsessie met cijfers en doolhofachtige patronen en een terugkerend special effect namelijk rood zand. De reeks zou wel eens het volgende grote succes op Netflix kunnen worden.”

“’Tabula Rasa’ doet bovendien een beetje denken aan de Netflix-serie ‘The OA’. Die mysterieuze dramareeks gaat over een blinde vrouw die gedurende zeven jaar verdwijnt. Plots keert ze terug met haar zicht. Ze wil niemand vertellen wat er precies gebeurd is. Annemie uit ‘Tabula Rasa’ is net zo onbetrouwbaar als Prairie uit ‘The OA’. Zowel Prairie als Annemie herstellen van een trauma en zijn daarom niet te vertrouwen. Alles wat de kijker vanuit het perspectief van Mie ziet, is verdacht. Tegelijkertijd worstelt ze om te ontsnappen aan de kritiek van mensen die haar voor haar ongeval kenden, iets waar ook Prairie mee worstelt. Ondanks alle aandacht zijn ze allebei alleen in hun herstel.”

- magazine Refinery29.com

“ ‘Tabula Rasa’ is een Belgische thriller die via Netflix wereldwijd te bekijken is. Een unieke reeks die zeker de moeite is om naar te kijken.”

- TV Overmind

Ook op sociale media stromen de positieve commentaren van buitenlandse kijkers binnen. “Qua film en serie kunnen we in Nederland jaloers zijn op onze zuiderburen. Nu ‘Tabula Rasa’ op Netflix, zeker aan te raden”, klinkt het onder meer.

Qua film en serie kunnen we in Nederland jaloers zijn op onze zuiderburen. Nu Tabula Rasa op Netflix, zeker aan te raden. — Niels Jongsma (@NielsJongsma) 16 maart 2018

For the love of horror, go watch Tabula Rasa on Netflix. — A Girl (@Alicenbruk) 16 maart 2018

Really digging Belgian horror series TABULA RASA on @netflix. Congrats @Jonas_Govaerts! — Axelle Carolyn (@AxelleCarolyn) 16 maart 2018