Straf: Mark Cavendish start in Milaan-Sanremo... met een gebroken rib

Mark Cavendish viel zwaar tijdens de ploegentijdrit van Tirreno-Adriatico en liep daarbij een ribbreuk op. De spurtbom zou daardoor Milaan-Sanremo, de wedstrijd die hij in 2009 nog won, aan zich moeten laten voorbijgaan. Maar toch springt Cavendish op zijn fiets voor de tocht van 294 kilometer. “Om zijn ploeggenoten van Team Dimension Data te steunen”, schreef vriendin Peta Todd op Twitter. “Gek en mooi en alles daartussen.”

Bovendien is Milaan-Sanremo een koers waar het koppel mooie herinneringen aan hebben. Todd: “Dit was de allereerste wielerwedstrijd die ik ooit live zag en hier heb ik Mark voor het eerst ontmoet en bracht hij mijn hoofd op hol. Dat is vandaag nog steeds zo.”

It’s @Milano_Sanremo day. MSR was the 1st race I ever went to when I met Mark,it blew my mind. It still does. It’s crazy, beautiful & all that’s in between. Today @MarkCavendish rides with a broken rib to support his @TeamDiData boys. Crazy, beautiful & all that’s in between.