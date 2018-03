Laptop begeeft het onder druk van… elastiekjes

Onder het motto “waarom niet?” checken deze twee kerels of het scherm van een laptop bestand is tegen de druk van elastiekjes. Niet eentje, maar een heel pak. Laptopschermen worden steeds dunner, maar hoe sterk is dat allemaal nog? Tot verbazing van sommigen winnen de elastiekjes het pleit. Langzaam maar zeker buigt het scherm, om uiteindelijk helemaal in elkaar te klappen. Dergelijke tests zijn al een poosje erg populair op bijvoorbeeld Youtube, maar uiteraard is er ook kritiek. Waarom zou je dit proberen met een laptop die nog lijkt te werken?