Bestuurster gewond nadat auto over draad naast E314 vliegt

Genk - In Genk, ter hoogte van afrit Park Midden Limburg van de E314, is vanochtend een vrouw gewond geraakt bij een ongeval. Even verderop gebeurde er ook een kettingbotsing met enkele voertuigen.

Bij een inhaalmanoeuvre verloor de vrouw de controle over haar stuur. De oorzaak is nog niet duidelijk, mogelijk speelden de gladde wegen een rol. De bestuurster vloog over de draad naast de snelweg en kwam tot stilstand aan de andere kant van de draad toen ze een paar boompjes had geraakt. Ze werd gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Zowat honderd meter verderop gebeurde meteen daarna een tweede ongeval, waarbij een viertal auto’s tegen elkaar botsten. Daarbij geraakte niemand gewond en was er enkel sprake van blikschade.