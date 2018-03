Rusland gaat 23 Britse diplomaten land uitzetten

Rusland gaat 23 Britse diplomaten het land uitzetten. Daarmee reageert het land op de uitzetting van 23 Russische diplomaten uit het Verenigd Koninkrijk.

De diplomaten moeten binnen de week het land uit. Naast de uitzetting van de Britse diplomaten zal ook het Britse Consulaat in Rusland sluiten. Rusland had eerder deze week al gewaarschuwd dat het “zou terugslaan”.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zaterdag de Britse ambassadeur in Moskou ook nog op het matje geroepen.

Het Kremlin neemt deze maatregelen nadat het Verenigd Koninkrijk eerder beslist had om Russische diplomaten het land uit te zetten, Russisch-Britse bijeenkomsten voorlopig op te schorten en geen hooggeplaatsten af te vaardigen naar het WK Voetbal in Rusland.

Moord op dubbelspion

Die maatregelen had Brits premier Theresa May genomen na de moordpoging op Russisch ex-spion Skripal. De Britse regering schrijft de vergiftiging van de voormalige Russische dubbelspion met “hoge waarschijnlijkheid” toe aan Rusland. Minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson legde de verantwoordelijkheid zelfs volledig bij president Vladimir Poetin.

De aanslag met zenuwgas op Sergei Skripal (66) op zondag 4 maart vond plaats in Salisbury. Skripal en zijn dochter Joelia (33) werden daar toen bewusteloos op een bank aangetroffen. Ze werden opgenomen in het ziekenhuis met vergiftigingsverschijnselen. Ze vechten nog steeds voor hun leven. Na de aanslag dienden in totaal 21 mensen verzorgd te worden.

Skripal was ooit de topman van de Russische militaire geheime dienst GRU en werd in Rusland veroordeeld als Brits spion, en in 2010 vrijgelaten bij een gevangenenruil.