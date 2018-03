Vuilnisman betaalt meer sociale bijdrage dan profvoetballer

Hasselt - De afgelopen tien jaar kregen de voetbalspelers uit de Belgische eerste klasse een korting op de sociale zekerheid die opgelopen is tot meer dan een half miljard euro. Dat blijkt uit een studie die onze zusterkrant Het Nieuwsblad uitvoerde.

Bij sportbeoefenaars worden de sociale lasten berekend op een vast bruto maandloon: 2.281,09 euro, waardoor zij maximaal 868 euro per maand moeten betalen. Door de hoge lonen in het voetbal – gemiddeld verdient een speler in eerste klasse 337.000 euro per jaar – leverde dat vorig seizoen een korting op van 70 miljoen euro voor alle eersteklassers samen.