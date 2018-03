Adjunct-directeur van FBI vlak voor pensioen ontslagen, waardoor hij deel van uitkering mist

De Amerikaanse minister van Justitie Jeff Sessions heeft de adjunct-directeur van de FBI Andrew McCabe vrijdag de laan uitgestuurd. Zijn ontslag komt er twee dagen voor zijn 50ste verjaardag, de dag waarop hij pensioengerechtigd wordt. McCabe had eerder al te kennen gegeven op pensioen te willen gaan.

In een mededeling zegt Sessions dat McCabe, die na het ontslag van James Comey vorig jaar even aan het hoofd kwam te staan van de FBI, “een niet-gemachtigde onthulling had gedaan aan de nieuwsmedia” en dat de adjunct-directeur van de FBI “op meerdere momenten - waaronder ook onder ede - een gebrek had aan oprechtheid”. Het ontslag van McCabe gaat onmiddellijk van kracht, twee dagen vóór zijn 50ste verjaardag. Daardoor loopt hij vermoedelijk een aanzienlijk deel van zijn rustgeld mis.

De justitieminister benadrukt dat de beslissing om McCabe aan de deur te zetten, genomen werd na “uitvoerig en eerlijk onderzoek” door zijn ministerie en er komt op aanbeveling van het interne controleorgaan van de FBI. De doorlichting van het justitieministerie concludeerde dat McCabe het onderzoek naar het e-mailverkeer van Hillary Clinton als minister van Buitenlandse Zaken niet goed zou hebben gevoerd.

McCabe, die naast het Clinton-onderzoek ook erg betrokken was bij het onderzoek naar Russische inmenging tijdens de presidentsverkiezingen van 2016, was de voorbije maanden ook meerdere keren de schietschijf van president Donald Trump, die hem onder meer aanviel wegens zijn vermeende banden met zijn Democratische uitdaagster Clinton.

“Grote dag voor democratie”

Eind december had McCabe al te kennen gegeven dat hij zo snel mogelijk op pensioen wilde. Toen tweette Trump nog: “Adjunct-directeur van de FBI Andrew McCabe loopt een race tegen de klok tot zijn pensioen met een volledige uitkering. 90 dagen te gaan?!!!”.

Foto: REUTERS

De Amerikaanse president is dan ook tevreden met McCabe’s ontslag. Hij heeft het op Twitter over “een grote dag voor de democratie”. “James Comey was zijn baas en deed hem eruitzien als een koorknaap. Hij wist alles af van de leugens en corruptie op de hoogste niveaus van de FBI!”

McCabe reageert op zijn beurt dan weer misnoegd. “Ik word geviseerd en op deze manier behandeld als gevolg van de rol die ik gespeeld heb, de acties die ik heb ondernomen en de gebeurtenissen waar ik getuige van was in de nasleep van het ontslag van James Comey”, zegt hij in een mededeling. “Deze aanval op mijn geloofwaardigheid maakt deel uit van een grotere poging om de FBI, de ordediensten en agenten van de inlichtingendiensten in het algemeen zwart te maken.”