EUROMILLIONS LEAGUE. Aalstar blijft tweede na nipte zege in Luik

Op de 21e speeldag in de hoogste nationale basketbalafdeling is Aalstar vrijdag met 81-84 gaan winnen in Luik. De thuisploeg begon het best aan de partij (24-20), maar stond bij de rust toch één punt in het krijt (42-43). Ook in het tweede en derde kwart trok Aalstar nipt aan het langste eind (15-16 en 24-25).