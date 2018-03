Limburg United is er niet in geslaagd om revanche te nemen voor de zware 76-52-nederlaag van twee weken geleden. De Limburgers moesten pas in een spannend slot het hoofd buigen voor de nummer drie uit het klassement, Antwerp Giants. Brussels kan Limburg United van de zesde plaats stoten.

“In tegenstelling tot de laatste wedstrijd op Antwerp hebben we vandaag wel hard gespeeld”, stelt Rahon. “Het was close, al vielen we vlak na de rust even terug.” Via Kingsley en 2 driepunters van Kalonowski ...