“Brave huisvader is seksmaniak”

Sint-Truiden/Hasselt“Ze wou dat ik bij haar introk, die dag moest het gebeuren. Maar ik zag het niet zitten. Ik hoopte haar te overtuigen door de zieligaard uit te hangen”, beschreef Jan R. (54) uit Tielt-Winge vrijdag voor de Hasseltse rechtbank. Na een affaire van zes jaar wilde de Truiense leerkracht Mia Verschueren (52) op 17 februari 2015 duidelijkheid. Dat hij eindelijk zijn belofte van een leven samen nakwam. Dat deed hij niet. Wel greep haar minnaar Mia bij de keel en sloeg hij haar met een wijnfles het hoofd in. Het lichaam werd later gevonden na een brand in de flat.