Minitoestel spoort ’s nachts thuis slaapstoornissen op

GENK/LEUVENEen half miljoen Belgen kampt met slaapapneu, waarbij de adem ’s nachts stokt met hevig snurken en oververmoeidheid tot gevolg. Voor de diagnose van slaapapneu moet je nu nog een nacht doorbrengen in een slaaplabo, maar binnenkort kan dat ook thuis. Een Leuvense start-up heeft een minitoestel ontwikkeld dat je op je voorhoofd of vinger kleeft en dat ’s nachts slaapapneu opspoort. “Het onderzoek is met succes bij tweehonderd patiënten in ons slaaplabo uitgevoerd”, zegt Susie Klerkx, pneumoloog van het ZOL.