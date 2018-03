Belgen in het buitenland: Tielemans houdt drie punten thuis met Monaco, Raman scoort voor Düsseldorf

Brussel - AS Monaco heeft vrijdag op de dertigste speeldag in de Franse Ligue 1 een 2-1 overwinning geboekt tegen Rijsel. Youri Tielemans maakte in het Prinsdom de partij vol voor de Monegasken.

Rijsel brak op het kwartier wel de ban via Lebo Mothiba, maar Rony Lopes (44.) en Stevan Jovetic (61.) zetten de scheve situatie alsnog recht. De Monegasken doen in de strijd om plek twee een uitstekende zaak en zetten Marseille op 7 punten. L’OM komt zondag nog in actie in de topper tegen Lyon. Rijsel kon in 2018 nog maar 2 van zijn 10 competitieduels winnen en geraakt niet weg van de voorlaatste plaats.

In de Bundesliga keerde Stuttgart na een 1-2 overwinning met de drie punten terug uit Freiburg dankzij twee doelpunten van Mario Gomez. Orel Mangala mocht de blessuretijd volmaken bij de bezoekers. Stuttgart rukt op naar de achtste plaats, Freiburg is na 27 speeldagen veertiende.

Fortuna Düsseldorf opende de 27e speeldag in de Duitse tweede klasse met een derde opeenvolgende competitiezege. Tegen Arminia Bielefeld werd het 4-2. Invaller Benito Raman legde de eindstand vast. De ex-aanvaller van Standard en AA Gent had het leer maar in een leeg doel te duwen. Raman voetbalde een halfuur mee bij Düsseldorf, dat soeverein op kop staat in de 2.Bundesliga.

Op de 28e speeldag in Nederland leed Wout Faes met Excelsior voor eigen publiek een 1-2 nederlaag tegen ADO Den Haag. Op het uur kreeg de Anderlecht-huurling, die de match volmaakte, een gele kaart. ADO knoopt na een povere 1 op 9 opnieuw aan met de zege en staat op de achtste plek. Excelsior bezet de elfde plaats.

In de Turkse voetbalcompetitie gingen Tortol Lumanza en Osmanlispor met 0-4 winnen op het veld van rode lantaarn Karabukspor. Ook Ruud Boffin kon nog eens juichen met Antalyaspor. De doelman moest zich op het veld van Kasimpasa wel twee keer omdraaien, maar Antalya legde er zelf drie in het mandje (2-3). Zowel Antalya (dertiende) als Osmanlispor (vijftiende) laten de degradatiezone eventjes achter zich.