‘Spooktrein’ komt aan in station: “In 12 jaar nog nooit zoiets gezien”

Een medewerker van een station in China beweert dat hij iets “bovennatuurlijks” heeft gezien toen hij aan het werk was. Het bizarre fenomeen werd zelfs vastgelegd door een bewakingscamera, waardoor er nu op sociale media druk gespeculeerd wordt over het bestaan van spoken. De man die in het station werkt hoopt echter dat hij “nooit nog zoiets zal moeten zien”.

De zonderlinge beelden werden gefilmd door een beveiligingscamera in een station in Baotou, de grootste stad van Binnen-Mongolië, een deel van China en tonen volgens gebruikers op sociale media een ‘spooktrein’ die binnenloopt. In het fragment zijn inderdaad de onduidelijke contouren van een trein te zien, inclusief brandende koplampen, maar verder is er van een trein geen spoor.

De beelden werden gepubliceerd door een YouTube-kanaal dat zich specialiseert in “bovennatuurlijke” zaken en “het kleine deel van het universum dat we kunnen zien”. Volgens de beheerder van het kanaal werkt de man die de beelden inzond al “12 jaar in het station”, maar heeft hij nog nooit eerder zoiets gezien. Hij hoopt ook dat hij “nooit nog zoiets zal moeten zien”.

De video is voer voor aanhangers van samenzweringstheorieën en believers in het buitenaardse of bovennatuurlijke, maar zoals gewoonlijk zijn er heel wat nuchtere mensen die met een ‘aardse’ verklaring op de proppen komen: “Gewoon beelden die over een andere video zijn opgenomen, en het is niet goed gelukt”, “het lijkt gewoon een weerspiegeling in een raam” of “belachelijk, spoken bestaan niet”, zijn slechts enkele van de kritische reacties op de video.

Anderen heeft iemand een ietwat eigenaardigere verklaring voor het bizarre fenomeen: “Waarschijnlijk gaat de trein naar een parallel universum.” En deze aannemelijke uitleg is er natuurlijk ook: “Het is gewoon de Zweinsteinexpress (de schooltrein uit de beroemde Harry Potter-reeks nvdr.)!”