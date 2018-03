Hasselt - In augustus 2013 openden Peter Thoolen en zijn echtgenote Linde in het centrum van Hasselt wijnbar Dito.

"We deden dat idee op in de mediterrane landen en droomden daar al jaren van. Toen die droom een beetje wegebde, zei mijn vrouw ineens: We beginnen. We hebben er nog altijd geen spijt van", zegt ...