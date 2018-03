Nederlands-Limburgse webshop stopt met verkoop ‘zelfmoordpoeder’ na dood 19-jarige

RL Trading, een webshop in chemicaliën gerund door Rob en Jolanda Lemmens uit het Nederlandse Beek, stopt met de verkoop van een chemisch poedertje, dat sinds enkele maanden bekend staat als zelfmoordpoeder.

Aanleiding is de dood van de 19-jarige Ximena Knol uit Uden die op 22 februari van dit jaar een einde aan haar leven maakte. “Ximena bestelde het middel over de telefoon”, vertelt Jolanda Lemmens. “Ze zei dat het voor een schoolproject was.”

Ze betaalde er 10,50 euro voor, inclusief 8,95 verzendkosten. “Vorige week maandag belde de vader van Ximena, om te vertellen wat ze echt met het poeder had gedaan. Toen zijn we ook meteen gestopt met de verkoop”, zegt Jolanda. “Het voelde opeens helemaal fout. Alleen aan bedrijven die al langer klant zijn bij ons, leveren we nog.”

‘Euthanasiepoeder’

Bij het Beekse bedrijf RL Trading komen sinds eind vorig jaar vaker bestellingen binnen voor een chemisch middeltje, dat door de Coöperatie Laatste Wil wordt aanbevolen als ‘euthanasiepoeder’.

De naam van het middel wil RL Trading niet kwijt, om niemand op ideeën te brengen. De ouders van Ximena willen een verbod op het spul. Het Openbaar Ministerie onderzoek de zaak. Minister De Jonge van Volksgezondheid zei in een reactie het “heel zorgelijk” te vinden dat er een jonge vrouw is overleden na het innemen van het poeder.