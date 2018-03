Rechtbank verklaart bijna 92.000 euro verbeurd van wiettelend ex-koppel

Hasselt / Hamont-Achel -

De correctionele rechtbank van Hasselt heeft vrijdag een vermogensvoordeel van 91.878 euro verbeurd verklaard van een man en een vrouw die in Hamont-Achel een wietplantage hadden. De plantage in de Windmolenstraat werd op 26 september 2015 ontdekt door een brand in de woning. Een 50-jarige Nederlander uit Bree kreeg bij verstek achttien maanden effectieve celstraf en 6.000 euro boete. De 54-jarige Nederlandse bewoonster, zijn ex-vriendin, kreeg dezelfde straf.