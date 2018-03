Man krijgt 18 maanden cel voor wietplantage en vriendin 100 uren werkstraf

Hasselt / Heusden-Zolder - De Hasseltse correctionele rechtbank heeft vrijdag een 46-jarige man uit Heusden-Zolder voor een wietplantage veroordeeld tot 18 maanden cel met uitstel en een boete van 6.000 euro, waarvan 3.600 euro met uitstel. De wietplantage met 520 planten bevond zich in het huis van een 34-jarige Poolse vriendin in Ham. De vrouw kreeg honderd uren werkstraf en 6.000 euro boete, volledig met uitstel. Als de werkstraf niet binnen de termijn wordt uitgevoerd, riskeert ze twaalf maanden cel.

Er dook in 2016 politionele info op dat de man actief was met een wietplantage in het huis van een vriendin. De politie belde aan, maar niemand deed open. “Toch liep de politie langs en rondom het huis. Dat duurde vijftien minuten, zo staat in hun beschrijving. Gewoon met langs het huis te lopen zouden ze nooit het kelderrooster hebben opgemerkt. Toch bleek dat ze een zoemend geluid hoorden en dat ze een cannabisgeur roken. Op het moment dat ze wilden weggaan, kwam mevrouw opgereden. De vrouw gaf toestemming tot een doorzoeking van het huis. Dat kan niet door de beugel. Normaal zou de huiszoeking pas gestart zijn vanaf het moment dat de toestemming aan de deur werd gegeven,” aldus advocaat Van Overbeke, die de rechtsgeldigheid van de huiszoeking betwistte. De rechtbank veegde dat van tafel.

De wietplantage stond er van januari 2015 tot 27 april 2016. De man en zijn vriendin ontkenden dat ze veel met de wietteelt te maken hadden, maar op teeltlampen waren hun vingerafdrukken gevonden, zodat de rechtbank daar een andere mening over had. Aanvankelijk had het openbare ministerie de verbeurdverklaring van 176.000 euro gevraagd, maar de rechtbank herberekende dat tot in totaal 16.000 euro. Voor de gestolen elektriciteit moet aan Infrax 10.320 euro schadevergoeding betaald worden.