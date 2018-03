Verdachte van moord op Truiense lerares krijgt het woord: “Ik heb haar dood niet gewild”

Hasselt / Sint-Truiden - Na alle pleidooien en replieken vrijdag kreeg de 54-jarige beklaagde Jan R. uit Tielt-Winge zelf het woord in de Hasseltse correctionele rechtbank, waar hij terechtstaat voor de moord op zijn 52-jarige minnares Mia Verschueren in Sint-Truiden. Nadien zou hij in haar appartement brand hebben gesticht, maar dat ontkende hij. “Een sorry is hier niet op zijn plaats om het verdriet en de pijn te verzachten. Ik besef dat ik zware fouten heb begaan. Ik zal ervoor boeten, “ zei de emotieloze vijftiger uit Vlaams-Brabant, die sinds 2015 in hechtenis zit. Hij riskeert 25 jaar cel.

Zoon Joris van het slachtoffer richtte zich op het einde ook rechtstreeks tot de beklaagde. “Ik denk dat ge nooit kunt of zult beseffen wat ge mama en wat ge mij hebt aangedaan. Ik zal ermee moeten leren leven,” aldus de zoon, die een heel hechte band had met zijn moeder, een populaire juffrouw. Hij belde dagelijks tweemaal naar zijn moeder. Dat gebeurde ook de dag van de feiten, op 17 februari 2015. Zijn mama klonk toen heel moe en droevig. Ze had mogelijk te horen gekregen dat haar minnaar Jan R. toch weer voor zijn gezin zou kiezen, ondanks zes jaren van beloftes dat hij met haar zou gaan samenwonen.

Jan R. gaf vrijdag toe dat hij op haar moederhart inspeelde door telkens weer de zielige uit te hangen. Hij zei altijd dat hij zijn zonen niet in de steek wilde laten. Die bewuste dag dreigde zij ermee alles aan zijn echtgenote te gaan vertellen. “Ik wilde eigenlijk niet bij haar intrekken. Ik wilde naar huis, naar mijn gezin. Ik voelde me in het nauw gedreven, toen ze haar dreigement uitte. Ik heb haar altijd gunstig willen stemmen door te laten uitschijnen dat ik zou verhuizen, “ vertelde Jan R., die de dood van Mia op een ongeluk wilde laten lijken. “Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is. Ik heb haar dood niet gewild. Het valt niet goed te praten. Ik had zowel Mia, als mijn vrouw moeten inlichten.”

De rechtbank doet op 20 april uitspraak.