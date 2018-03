Dimitri de Condé en Olivier Renard staan zaterdag tegenover elkaar: "Samen op restaurant in het buitenland"

Ze speelden samen bij Charleroi, stonden beiden al in de bekerfinale en hebben nu een topfunctie bij de twee bekerfinalisten. Bovendien hebben ex-Standardspeler Dimitri de Condé en de naar Limburg uitgeweken Olivier Renard allebei iets met de tegenstander van morgenavond. “Wat de uitslag ook wordt, we blijven vrienden.”

De begroeting is bijzonder hartelijk, maar het is even zoeken naar de periode waarin ze precies de kleedkamer van Charleroi deelden. Trainersnamen als Waseige, Peruzovic en Scifo passeren de revue. Gelukkig ...