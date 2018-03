Nieuw Agnetencollege in Peer nu al te klein: ouders starten petitie

Peer -

Het Peerse Agnetencollege dat in 2016 samen met een hele nieuwe scholencampus in gebruik werd genomen, lijkt het slachtoffer te worden van het eigen succes. Bezorgde ouders van de naastliggende basisschool De mAgneet startten een petitieactie om voorrang te krijgen omdat ze vrezen dat er in september voor hun kind geen plaats zal zijn in het eerste leerjaar. Waarschijnlijk zullen ze in het laatste weekend van de paasvakantie kamperen aan de schoolpoort om hun kind maandag 16 april tijdig te kunnen inschrijven. “Op twee jaar tijd zijn we gestegen naar meer dan 800 leerlingen. We overwegen nu al een eerste uitbreiding”, stelt Rik Schepers van het schoolbestuur.