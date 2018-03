En dan zit Harry Styles plots naast jou in de fitness in Antwerpen

Tijdens zijn internationale tournee houdt Harry Styles vanavond halt in een uitverkocht Sportpaleis. Enkele uren voor zijn langverwachte optreden waagde de Britse zanger zich nog aan een bezoekje aan de fitness. De andere sportievelingen in The Brick op de Waalsekaai konden hun ogen amper geloven toen het voormalige ‘One Direction’-lid plots naast hen zat.

De zanger leek bovendien amper omringd te zijn door bodyguards of security. Hij zat gewoon in z’n eentje op een hometrainer te fietsen, terwijl hij naar muziek aan het luisteren was.

Een andere sportieveling kon een foto maken van Harry Styles, die bijna naast hem zat, en die op Instagram posten. “Wanneer Harry Styles het tegen jou wil opnemen in de fitness”, schreef hij er lachend bij.