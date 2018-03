HasseltDe regering is nog altijd aan het zwoegen op het kluwen aan pensioenregels voor zware beroepen. Pensioenen zijn wel vaker een splijtzwam voor regeringen, zeker in een land vol uitzonderingsregels als België. Intussen heeft Kim De Witte, pensioenspecialist van PVDA en docent aan de leergang Pensioenen van de KU Leuven, 300 pagina’s volgeschreven over onze pensioenproblemen en hoe ze op te lossen.