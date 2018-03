Gemor binnen N-VA over keuze voor Zuhal Demir als lijsttrekker in Genk

GENKStaatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (38) trekt bij de verkiezingen van 14 oktober de N-VA-lijst in Genk. Vlaams Parlementslid Jos Lantmeeters (53) staat op twee. “Als de Genkse kiezer mij het mandaat van burgemeester geeft, stop ik als staatssecretaris”, zegt de nieuwbakken lijsttrekker. Binnen N-VA-Limburg is niet iedereen even gelukkig met de gemaakte keuze.