Vorig jaar honderd e-bikers gewond in Limburg

HASSELTVan de 693 fietsers die vorig jaar in Limburg slachtoffer werden bij een verkeersongeval, reed 15 procent met een elektrische fiets. Drie e-bikers kwamen om, 102 elektrische fietsers raakten gewond. In heel België gebeurden er vorig jaar bijna duizend ongevallen met gewonde fietsers. Bijna een op de tien ongevallen met gewonde e-bikers vond dus plaats in Limburg.