“Het onderwijs dat er nu is, geeft moslimjongeren niet genoeg kansen”

Stichting wil in september starten met islamitische middelbare school in Genk

GenkDe “Limburgse moslimgemeenschap” wil in Genk met een islamitische middelbare school starten. Ze vinden immers dat het bestaande onderwijs in ons land jongeren met een islamitische achtergrond niet genoeg kansen geeft. We weten uit goede bron dat het initiatief uitgaat van de Islamitische Federatie van België – een Turkse stichting die ook al een school heeft in Brussel en in Charleroi – al ontkent de coördinator dat. “We linken ons met niemand, we spreken met iedereen”, zegt Ramazan Erbas.